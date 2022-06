Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Fiel ao espírito mais radical com que surgiu em Dezembro passado, o My Ami Buggy vai passar de um mero concept para um modelo produzido em série. Uma série (muito) pequena, é certo, com que a Citroën pretende responder ao interesse suscitado pelo curioso modelo. Serão fabricadas apenas 50 unidades, devidamente numeradas, cuja venda se processa online, tal como acontece com o Ami “civilizado”. A compra poderá ser efectuada a partir de 21 de Junho e as entregas estão programadas para Agosto, a partir de dia 8, com a marca a assegurar que os clientes desta edição limitada do Buggy “irão beneficiar da entrega VIP ao domicílio”. Há, porém, um senão: esta série especial destina-se exclusivamente aos franceses. Os outros mercados, incluindo o português, também deverão vir a comercializar o My Ami Buggy. Contudo, ao que o Observador apurou, não antes do próximo ano e dependendo sempre do interesse manifestado por potenciais clientes e da capacidade de produção.

Face ao concept que despertou um enorme “entusiasmo” junto do público, de acordo com a marca francesa, o My Ami Buggy que vai entrar em produção preserva o espírito aventureiro do protótipo. As portas foram substituídas por tubos de metal e o tejadilho por uma lona removível, o que fará deste quadriciclo um potencial parceiro para idas à praia, com zero emissões. Isto desde que o areal não fique a mais de 75 km de distância, pois é essa a autonomia homologada pelo Ami normal e, até agora, a marca não fez qualquer referência a alterações de ordem técnica.

Assim, com as suas jantes especiais perfuradas de 14″, douradas e com tampas decorativas pretas específicas para esta versão, que “vive” do contraste entre o negro e o verde Khaki da carroçaria, o My Ami Buggy desta série limitada destaca-se pelo visual robustecido, para o que também contribuem os guarda-lamas alargados, as embaladeiras nas laterais, o spoiler traseiro, sem esquecer os pára-choques que lhe conferem um ar mais durão. Não obstante, a suportar este exercício de aparência musculada, continua a estar um motor eléctrico de 6 kW de potência (8 cv), alimentado por uma bateria de 5,5 kWh (demora 3 horas a carregar numa tomada standard de 220V). E toda esta potência “infernal” limita o My Ami Buggy a circular a um máximo de 45 km/h, porque a isso obriga a homologação deste veículo. A vantagem (?) é que pode ser conduzido por maiores de 16 anos, com a licença B1 (a exigida para conduzir motos de 50 cc).

No interior, o destaque vai para a simplicidade e a funcionalidade a bordo, coloridas por uma série de detalhes a amarelo, num prolongamento das vibes do exterior. Nota ainda para os bancos que, ao contrário do Ami convencional, são cobertos por um tecido técnico.

Agora resta aguardar por dia 21, altura em que deverão ser conhecidos os preços propostos em França, para ter uma ideia mais aproximada do quanto poderá custar em Portugal esta “Ultra Special Limited Edition” que, além da placa numerada que é colocada do lado direito do painel de instrumentos, permite ao utilizador expressar a sua individualidade personalizando a placa frontal, com “uma mensagem do seu agrado”. A criatividade pode resvalar e, por vezes, aconselhar mesmo ao uso de alguns asteriscos…