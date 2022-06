O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, saudou esta quinta-feira como “um momento único e histórico” a atribuição à Ucrânia do estatuto oficial de candidato à adesão à União Europeia (UE), uma decisão aguardada por Kiev em plena invasão russa.

“É um momento único e histórico nas relações Ucrânia-UE”, congratulou-se Zelensky na sua conta oficial da rede social Twitter, afirmando que, na sua opinião, “o futuro da Ucrânia é dentro da UE”.

Sincerely commend EU leaders’ decision at #EUCO to grant ???????? a candidate status. It’s a unique and historical moment in ????????-???????? relations. Grateful to @CharlesMichel, @vonderleyen and EU leaders for support. Ukraine’s future is within the EU. #EmbraceUkraine https://t.co/o6dJVmTQrn — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 23, 2022

“Saúdo sinceramente a decisão dos líderes da UE no Conselho Europeu, de conceder à Ucrânia o estatuto de candidato (…). Grato ao [presidente do Conselho Europeu] Charles Michel, à [presidente da Comissão Europeia] Ursula von der Leyen e aos líderes da UE pelo apoio”, acrescentou.

Charles Michel anunciou que os chefes de Estado e de Governo da UE concordaram esta quinta-feira atribuir o estatuto de candidatos à Ucrânia e também à Moldávia, falando num “momento histórico”.

“Acordo. O Conselho Europeu acaba de decidir dar o estatuto de candidatos à UE à Ucrânia e à Moldávia”, anunciou Charles Michel no Twitter.

Agreement. #EUCO has just decided EU candidate status to Ukraine and Moldova. A historic moment. Today marks a crucial step on your path towards the EU. Congratulations @ZelenskyyUa and @sandumaiamd and the people of Ukraine ???????? and ???????? Our future is together. — Charles Michel (@CharlesMichel) June 23, 2022

E vincou: “É um momento histórico. Representa um passo essencial no vosso caminho em direção à UE”.

Também através do Twitter, Ursula von der Leyen falou num “dia bom para a Europa”, saudando a aprovação dos líderes europeus.