Sentir um cheiro e lembrar-se de uma experiência tão agradável que parece que nos leva onde o sentimos pela primeira vez. Memórias que podem ser de acontecimentos, pessoas, férias. Recordações que marcam a nossa história de vida.

A verdade é que a memória olfativa está estreitamente ligada às emoções. E as emoções são as nossas memórias mais marcantes. Foi para comprovar isto mesmo que convidámos algumas pessoas para sentirem cheiros muito comuns, sendo um deles o inconfundível aroma de protetor solar, que desperta sensações e memórias de verão.

Todos sabemos da importância das férias e do valor do sol como amigo da saúde e da boa disposição. Por isso, a proteção da pele é fundamental e também cria boas memórias. SOLARE, a nova marca de cuidados solares exclusiva da Wells, conta com opções para que toda a família possa usufruir dos benefícios do sol com a certeza de pele protegida. Desta forma, todos se vão poder lembrar de como é bom sair da praia sem escaldões, mesmo aqueles que têm a pele mais sensível. Aliás, a gama SOLARE é a aliada perfeita para os mais sensíveis e para todos os que querem continuar a divertir-se.

Ah, as férias da minha infância!

Quando pedimos aos nossos convidados para sentirem alguns cheiros familiares, já sabíamos qual deles lhes traria o verão e as férias à memória. Mas, para não os sugestionarmos, pedimos que cheirassem produtos comuns que podemos encontrar em qualquer casa portuguesa. A juntar a estes cheiros, colocámos o protetor solar da Wells, que é uma garantia de pele protegida.

Mas diante do cheiro da gama SOLARE, a reação foi mais unânime: este protetor tem cheirinho a férias e até lembra a infância. A Mónica lembrou-se logo do seu penúltimo verão, quando a filha mais nova tinha apenas um mês e, ainda assim, passou as férias na praia. Com os devidos cuidados, claro. E identificou no protetor SOLARE um cheiro maravilhoso, que a transporta imediatamente para as férias, a praia e o mar.

Proteção que cria boas memórias

Desde as férias na praia à colocação de protetor solar, com a gama SOLARE existe uma certeza: garantia de proteção para qualquer idade ou estação do ano.

Indicados para todos os tipos de pele, os protetores SOLARE são resistentes à água e ocean friendly, o que significa que foram pensadas para ter o mínimo impacto na fauna e flora marítima, não contendo ingredientes agressores à mesma. Todos os produtos da marca são vegan e aprovados por dermatologistas.

A juntar a isto, ao cheirar os Protetores Solares da marca exclusiva Wells, vai lembrar-se da vida de praia e dos tempos livres. Com um cheiro que conquista qualquer um e a um preço acessível a todos, o SOLARE SPF50+ vai tornar-se no protetor solar preferido de quem quer que o experimente. Ninguém resiste ao cheirinho de dias felizes, praia e descontração.

Acessível a todos e aprovado por dermatologistas

A gama de protetores SOLARE chega ao mercado com um preço acessível e produtos que protegem a pele de toda a família, podendo ser utilizados tanto no rosto como no corpo: Protetor solar de rosto com ação anti-age; Sticker indicado para lábios e zonas sensíveis como manchas e cicatrizes, ambos com proteção 50+; Protetores solares, com fator de proteção solar (SPF) 50+ e 30+, com ácido hialurónico e vitamina E; Protetor solar Kids com SPF 50+, sem perfume; e ainda o After sun com uma ação refrescante e que acalma a pele após a exposição solar, diminuindo a temperatura da pele em 2,1ºC.