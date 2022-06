Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Hoje é um dia sombrio“. O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, já reagiu à revogação do aborto pelo Supremo Tribunal, que esta sexta-feira retirou “um direito fundamental” às norte-americanas e derrubou “esforços deliberados de décadas”. “Isto abre um caminho perigoso.”

“As crianças e as mulheres vão dar muitas vezes à luz o filhos de quem as violou” ou do incesto, vincou, acrescentando que vai fazer “tudo” para proteger as mulheres, já que a sua saúde e segurança “está em causa”.

“Elejam oficiais que protejam os vossos direitos”, disse, numa alusão às eleições de outubro. “Os políticos não podem interferir numa decisão que tem de ser feita pela mulher e pelo seu médico.”

Pediu ainda que os protestos sejam “pacíficos, sem intimidações. “A violência nunca será a resposta.“