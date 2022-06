Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Chegou agora a Portugal, poucos meses após a publicação em França, o romance Aniquilação, de Michel Houellebecq. Mais uma vez, o autor francês traz através da literatura uma posição sobre o Ocidente, sempre marcada por uma visão de declínio.

O romance começa com a divulgação de uns vídeos online que se tornam virais. Neles, o ministro de Economia de França é guilhotinado. Os especialistas de imagem digital não conseguem perceber como foram as imagens editadas, afirmando que o vídeo parece real. Logo a seguir à divulgação, começam os atentados terroristas. França lança-se ao pânico, começa uma campanha desesperada para as eleições presidenciais e ali, no meio da ficção, estão figuras da política europeia actual.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.