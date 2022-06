Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

(em atualização)

“Tem de ser a missão certa, no momento certo.” Foi assim que Marcelo Rebelo de Sousa resumiu a importância do encontro sobre os oceanos que acontece esta segunda-feira em Portugal. Logo no início do seu discurso, o Presidente da República começou por ser afirmativo. A conferência dos Oceanos é “a conferência certa, no momento certo, com o enfoque certo, e o secretário-geral da ONU certo”.

Antes de o Presidente da República falar, António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, deu como oficialmente aberta a Conferência dos Oceanos, o maior evento de sempre dedicado ao tema. Esta segunda-feira, em Carcavelos, são esperadas mais de 7.000 pessoas, entre elas representantes de 140 países. O encontro em Lisboa é a segunda edição da conferência, depois de a primeira ter acontecido em Nova Iorque, há cinco anos.

Desta vez, a organização cabe a Portugal e ao Quénia. O lema é “Salvar os Oceanos, Proteger o Futuro”.

Esta segunda-feira de manhã, em entrevista à agência Lusa a propósito do encontro, o ministro do Ambiente avisou que os portugueses vão ter de se habituar a viver com menos água. O Governo, disse Duarte Cordeiro, aplicará “as restrições que forem necessárias” se começar a faltar água.

“Não vale a pena, quem promove determinado tipo de investimentos ou infraestruturas, não ter em consideração que a água é um recurso escasso. E não temos qualquer tipo de limitação na aplicação de restrições quando tal é necessário. É o que temos feito”, afirmou o ministro, avisando que quem investe sem ter em conta a escassez de água pode ter consequências. O mais importante, garantiu, é haver água para consumo humano.

Também em entrevista à Lusa, o líder da delegação russa — presença que suscitou muita polémica — alertou que a suspensão da cooperação na área do clima ou proteção ambiental pode ter um “efeito catastrófico” para o planeta e a sua recuperação “exigir décadas”.

“A suspensão da cooperação na área do clima ou da proteção ambiental não afetará nada além de impedir o progresso nessas áreas. Isso pode ter um efeito catastrófico para o nosso planeta, sendo que a recuperação poderá exigir décadas”, disse Ruslan Edelgeriyev.