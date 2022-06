Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) está a levar a cabo uma uma operação de investigação criminal que nos distritos de Lisboa, Porto, Setúbal, Braga e Faro por suspeitas de crimes de corrupção passiva para ato ilícito, corrupção ativa para ato ilícito e falsificação de documentos.

O Observador apurou que está em causa uma investigação ao Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), que há “dezenas de buscas e de detidos” e que a operação se deve a inspeções fraudulentas a veículos.

Num comunicado enviado às redações, as autoridades referem que a operação originou várias buscas domiciliárias e não-domiciliárias com o intuito de ser recolhidas provas dos crimes em causa.

A operação denominada Hydra foi dirigida pelo Ministério Público do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) e contou com investigação no Departamento de Investigação Criminal da Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública.