Desde que teve início a invasão das tropas russas à Ucrânia, várias foram as comparações feitas com momentos do passado, em especial com as duas guerras mundiais do século XX, e houve mesmo quem comparasse Putin a Hitler, dado o seu alegado ideal de expansão. Para alguns historiadores, contudo, a comparação da invasão de 24 de fevereiro com qualquer uma das guerras do século XX é incorreta.

O historiador e professor da Universidade de Cambridge, Christopher Clark, conhecido pelo livro “Sonâmbulos: como a Europa começou a guerra em 1914”, não concorda com o paralelo entre o contexto internacional que originou a Primeira Grande Guerra e a atual invasão da Ucrânia pelas tropas russas.

