O contrato para adjudicação das obras de ampliação do bloco operatório do Hospital Francisco Zagalo, em Ovar, já está a ser avaliado pelo Tribunal de Contas, revelou esta sexta-feira a direção dessa unidade de saúde do distrito de Aveiro.

Em causa está a fiscalização prévia necessária à concretização de uma empreitada que, entre trabalhos arquitetónicos e apetrechamento médico, irá envolver 3,3 milhões de euros, sendo cofinanciada em 2,5 milhões por fundos comunitários no âmbito do Programa Operacional Regional-Centro 2020.

Este será o passo decisivo para a concretização de um sonho, resultado do enorme esforço de muita gente em torno de uma obra da maior importância para o nosso hospital e para toda a comunidade vareira”, diz o presidente do conselho diretivo do hospital, Luís Miguel Ferreira, citado em comunicado.

Segundo o portal de contratos públicos Base, a reabilitação, remodelação e ampliação do bloco operatório do Hospital de Ovar será executada pela empresa NORCEP, cuja proposta foi selecionada entre um total de 14 empresas concorrentes.

Devendo avançar ainda este ano, a obra tem um prazo de execução de 365 dias, prevendo a direção do hospital “que ainda no ano 2023 se comecem a operar os primeiros doentes na nova sala de bloco”.