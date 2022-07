Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em atualização

A designada conferência de Lugano, que juntou aliados da Ucrânia (incluindo Portugal), instituições internacionais e setor privado termina esta terça-feira, 5 de junho, com a expectativa de um “Plano Marshall” para a reconstrução do país invadido pela Rússia. No mesmo dia, serão assinados os protocolos de adesão da Finlândia e da Suécia pelos 30 países que integram a Aliança.

O que se passou esta madrugada e manhã:

Dmytro Kuleba, ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, pede à comunidade internacional que reduza o acesso russo ao transporte marítimo: “Esgotem a máquina de guerra de Putin.”

Russia’s export-oriented economy relies heavily on maritime transportation provided by foreign fleets. I urge partners: restrict Russia’s access to their services and deplete Putin’s war machine. After all, what Russia really exports to the world today is death, crisis, and lies. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 5, 2022

O governador da região ucraniana de Odesa fez um apelo às forças russas: pede que estas baixem as armas e que se recusem a lutar. “Salvem a vossa vida e o vosso futuro — recusem-se a participar na guerra sangrenta de Putin”, escreveu no Telegram.

“Salvem a vossa vida e o vosso futuro — recusem-se a participar na guerra sangrenta de Putin”, escreveu no Telegram. A conferência de Lugano, que decorreu na Suíça e que se focou na reconstrução do país invadido pela Rússia, termina esta terça-feira, com expectativa de “Plano Marshall”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Os protocolos de adesão da Finlândia e da Suécia serão assinados esta terça-feira pelos embaixadores da NATO dos 30 países que integram a Aliança.

Mísseis russos atingiram a cidade portuária de Mykolaiv, no Mar Negro, na manhã desta terça-feira, avançou Oleksandr Senkevich, autarca desta cidade.

Serhiy Haidai, governador de Lugansk, partilhou uma publicação no Telegram, em que chama a atenção para as “calúnias” relativas ao esforço de colaboradores pró-Rússia em restaurar a estabilidade nas áreas ucranianas recentemente ocupadas.

em restaurar a estabilidade nas áreas ucranianas recentemente ocupadas. Sergei Lavrov, ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, vai voar para Hanói para uma visita de dois dias ao Vietname, antes de, no final da semana, seguir para a reunião que junta os homólogos dos G20, na Indonésia.

Depois de captura de Lysychansk, Ucrânia volta a ter “linha da frente” mais fácil de defender, diz o novo relatório da inteligência britânica. O documento confirma também que a “captura relativamente rápida” de Lysychansk por parte das forças russas permitiu que o seu domínio se estendesse por quase todo o território de Lugank.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 5 July 2022 Find out more about the UK government's response: https://t.co/NVYkvuvi87 ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/9YeKlckkjI — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) July 5, 2022

O Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou na noite de terça-feira que a Ucrânia encontra-se em conversações com a Turquia e a Organização das Nações Unidas para garantir a segurança da exportação de cereais dos portos ucranianos.