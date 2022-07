Várias estradas que ligam Moçambique à África do Sul foram esta quarta-feira de manhã bloqueadas por condutores de camiões que estacionaram os veículos e foram-se embora, em protesto contra o aumento dos preços dos combustíveis nos dois países.

De acordo com a agência de informação financeira Bloomberg, a estrada entre Mbombela, 350 quilómetros a este de Joanesburgo, e o White River, foi bloqueada por camiões estacionados, o mesmo acontecendo na N4, a autoestrada que liga a cidade à fronteira com Moçambique e ao porto de Maputo, disse o gestor de operações regionais da companhia de segurança Nelspruit, Callum MacPherson.

Os preços da gasolina e do gasóleo na África do Sul aumentaram para um valor recorde esta quarta-feira, dia em que o Governo reduziu o subsídio que dava à compra de combustíveis.

O combustível vale quase 5% do cabaz que compõe o índice de preços, o que vai colocar ainda mais pressão nos rendimentos das famílias e da inflação.

Os protestos dos camionistas sul-africanos surgem na mesma altura de várias greves em Moçambique em protesto contra a subida dos preços dos combustíveis, que terminaram com a promessa do Governo de comparticipar algumas tarifas dos transportes públicos, com a ajuda do Banco Mundial.