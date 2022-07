O Governo Regional da Madeira vai atribuir um apoio extraordinário de 3,1 milhões de euros ao setor agroalimentar e de 330.000 euros aos produtores do setor pecuário, foi esta sexta-feira anunciado.

Os produtores do setor pecuário da região vão ter um apoio adicional de 330 mil euros, enquanto os agricultores e as empresas do setor agroalimentar terão um apoio extra de 3,1 milhões de euros”, indicou o secretário Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Humberto Vasconcelos, na abertura da 65.ª Feira Agropecuária, no Porto Moniz.

Humberto Vasconcelos considerou que o apoio extra será “uma grande ajuda”, reforçando que é necessário “olhar e defender o setor primário”, numa altura em que se regista um aumento de preços devido à invasão da Ucrânia.

Estas medidas, que estão a ser regulamentadas, visam precisamente “responder ao impacto da invasão da Ucrânia pela Rússia, que resultou num aumento exponencial dos custos dos fatores de produção“, acrescentou.

Na ocasião, o secretário regional anunciou ainda que no dia 16 de julho a população do Porto Moniz, no norte da ilha, poderá aceder gratuitamente à Estação Zootécnica da Madeira.