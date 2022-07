Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Não é só uma exposição de fotografia”. Foi assim que o fotojornalista do Observador João Porfírio apresentou, na tarde deste sábado, na antiga lota de Portimão a sua exposição “75 dias na Ucrânia” — que, mais do que uma exposição de fotografia, é uma experiência audiovisual construída com o objetivo de fazer com que o que se está a passar na Ucrânia “não caia no esquecimento”.

O fotojornalista, que passou mais de dois meses em território ucraniano em reportagem, a cobrir a guerra provocada pela invasão russa, abriu a mostra — que estará na antiga lota até dia 16 de outubro — a explicar às várias dezenas de pessoas presentes que a ideia é “trazer o máximo da Ucrânia em guerra” para Portugal, para que quem visita a exposição possa “experienciar, em todos os sentidos”, as dificuldades que os ucranianos estão a passar.

