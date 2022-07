Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Uma exposição que pode servir, entre outras coisas, para que “o que se está a passar na Ucrânia — que não acabou — não caia no esquecimento“. É este um dos intuitos de “75 dias na Ucrânia”, uma mostra que poderá ser vista de este sábado, 16 de julho, até ao dia 16 de outubro, na antiga lota de Portimão.

A exposição é da autoria do fotojornalista do Observador, João Porfírio, que passou mais de dois meses em reportagem em território ucraniano, ao longo da guerra provocada pela invasão russa. No espaço, poderão ser vistas fotografias (sobretudo) mas também vídeos captados pelo repórter em várias cidades ucranianas, como Kiev, Bucha, Irpin, Borodianka, Zaporíjia, Hostomel, Kharkiv, Mikolaiv, Odessa e Lviv.

