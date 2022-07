Cinco pessoas morreram este domingo na sequência de um ataque de drone a um automóvel que circulava nos arredores de Mossul, no norte do Iraque, numa ação atribuída à Turquia.

Uma fonte de segurança iraquiana disse à agência de notícias EFE, sob condição de anonimato, que quatro homens e uma mulher viajavam na viatura, que foi atacada quando passava pela cidade de Degla, a oeste de Mossul, matando todos os passageiros.

A mesma fonte acrescentou que até agora não se sabe se os mortos eram civis ou membros do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), organização que Ancara considera terrorista.

As autoridades estão a realizar investigações, acrescentou, lembrando que as “forças turcas atacam membros do PKK de vez em quando“.

De acordo com a fonte, o PKK está presente em várias zonas do norte do Iraque, especialmente no oeste da província de Nínive nas áreas fronteiriças com a Turquia.

Há mais de uma década que Ancara lança ataques aéreos e ataques terrestres ocasionais no norte do território iraquiano, onde o PKK tem a sua linha da frente, mas desde maio de 2019 mantém uma presença contínua de comandos especiais turcos na faixa da fronteira, com confrontos frequentes com o grupo curdo.