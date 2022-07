Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Uma vitória a abrir com o Reading ainda no estágio em Inglaterra, um triunfo com contornos de goleada com o Nice no início do Troféu do Algarve, uma goleada mais a sério ante o Fulham que valeu a conquista da competição realizada no sul do país. Os primeiros sinais da nova era Roger Schmidt no Benfica foram muito positivos e com uma ideia clara de preparar já uma base na equipa para alcançar o primeiro objetivo da temporada – a entrada na fase de grupos da Liga dos Campeões. E esta segunda-feira haveria novidades nesse caminho com o sorteio do adversário na terceira pré-eliminatória de apuramento.

Os encarnados partiam como cabeças de série e tinham apenas quatro hipóteses pela frente, com a equipa francesa do Mónaco de Gelson Martins a surgir como o nome de maior peso entre as possibilidades onde se encontravam ainda os austríacos do Sturm Graz, os belgas do Saint-Gilloise (que na última semana tiveram um particular frente ao Sporting que acabou em empate) e o vencedor da eliminatória entre os cipriotas do AEK Larnaca e os dinamarqueses do Midtjylland. E foi esta última hipótese a sair.

Mónaco-PSV

Dínamo Kiev ou Fenerbahçe-Sturm Graz

Saint-Gilloise-Rangers

Benfica-Midtjylland ou AEK Larnaca

???? O nosso adversário na 3.ª pré-eliminatória da #UCL será o vencedor do Midtjylland x AEK Larnaca!#UCLDraw pic.twitter.com/fTcEubZwpr — SL Benfica (@SLBenfica) July 18, 2022

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

De recordar que a terceira pré-eliminatória da Champions vai ser jogada nos dias 2/3 e 9 de agosto, com a primeira jornada do Campeonato (Arouca na Luz) pelo meio. O sorteio do playoff será realizado na véspera da primeira mão, no dia 1 de agosto, com o Benfica a ter pela frente em caso de passagem o vencedor do jogo do PSV (o que poderia promover um reencontro de Schmidt com a antiga equipa) ou o vencedor do jogo entre quem se apurar entre o Dínamo Kiev e o Fenerbahçe… agora de Jorge Jesus.

Third qualifying round draw ????

???? Who's your team?#UCLdraw pic.twitter.com/7S8e3IMMHL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) July 18, 2022

Em paralelo com os encontros sorteados do Caminho das Ligas, houve também o sorteio do Caminho dos Campeões já com equipas como os gregos do Olympiacos, campeões liderados por Pedro Martins.

Maccabi Haifa ou Olympiakos-Apollon Limassol

Qarabag ou Zurique-Ferencvaros ou Slavia Bratislava

Ludogorets ou Shamrock Rovers-Dínamo Zagreb ou Shkupi

Maribor ou Sheriff-HJK ou Viktoria Plzen

Linfield ou Bodo Glimt-Zalgiris ou Malmö

Estrela Vermelha-Pyunik ou Dudelange

Vores potentielle modstander i 3. kvalrunde af #UCL er fundet Vi møder SL Benfica, såfremt AEK Larnaca elimineres ???????? Første opgør spilles på Estádio da Luz. Returopgør (hvis vi går videre) i Randers. pic.twitter.com/qhyUTiFzXd — FC Midtjylland (@fcmidtjylland) July 18, 2022

Como estavam os potes para o sorteio da terceira pré-eliminatória da Champions

Caminho das Ligas

Cabeças de série: Benfica, Rangers, Dínamo Kiev ou Fenerbahçe e PSV

Benfica, Rangers, Dínamo Kiev ou Fenerbahçe e PSV Não cabeças de série: Mónaco, Midtjylland ou AEK Larnaca, Sturm Graz e Saint-Gilloise

Caminho dos Campeões