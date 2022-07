Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um foguetão chinês (bastante grande) pode vir a cair na Terra e ninguém — pelo menos, fora da China — sabe onde. Pode soar a “dejá vu“, notícia requentada ou que, por engano, entrou num artigo com vários anos, mas não. O foguetão foi lançado no domingo, pelas 7h20 (hora de Lisboa) com um novo módulo da estação espacial chinesa e não vai ter um regresso coordenado ou orientado — está em órbita, é descartável e pode cair… algures. Tal como aconteceu com 1.500 materiais de várias nacionalidades nos últimos 30 anos.

O lançamento de veículos espaciais, sondas, cápsulas ou outros equipamentos e módulos construídos pelo homem para o espaço implicam que seja usado um foguetão de motores potentes (e outros a ajudar), que vença a força da gravidade (que puxa os objetos em direção ao centro da Terra) e que ultrapasse a linha de Kármán — o limite entre a atmosfera terrestre e o espaço exterior, a cerca de 100 quilómetros de altitude. Antes ou depois deste limite, o foguetão vai-se libertando das peças que já não lhe são úteis ou que lhe travam o caminho em direção ao espaço.

