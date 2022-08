O Instituto Politécnico de Coimbra vai instalar um polo de ensino superior em Cantanhede, no âmbito de uma parceria estabelecida com a Câmara Municipal de Cantanhede, revelou esta terça-feira a autarquia do distrito de Coimbra.

“Esta parceria permite-nos abrir uma nova janela no projeto educativo alargado e integrado que preconizamos para Cantanhede”, sublinhou a presidente da Câmara Municipal de Cantanhede, Helena Teodósio.

De acordo com a autarca, “é um imperativo dos dias que decorrem associar as dimensões de educação e formação ao desenvolvimento económico, social e cultural“, pelo que entende que “faz todo o sentido potenciar sinergias com uma instituição de ensino superior de referência, como é o Instituto Politécnico de Coimbra”.

“Para além de colocar Cantanhede no mapa da oferta formativa pós-secundário, a Cantanhede Creative School poderá também ajudar a fixar mais jovens no concelho”, evidenciou.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Designado Cantanhede Creative School, este polo de ensino superior proporcionará oferta formativa, com vista ao desenvolvimento da área das artes criativas em todas as suas vertentes.

Numa nota enviada à agência Lusa, a Câmara Municipal de Cantanhede indicou que o protocolo de cooperação, aprovado segunda-feira em reunião do executivo, surgiu na sequência da candidatura da instituição de ensino aos programas “Impulso Jovens STEAM” e “Impulso Adultos”, aos quais a autarquia aderiu.

Segundo o protocolo, válido por cinco anos, caberá ao Instituto Politécnico de Coimbra coordenar a escola, nomeadamente na sua organização logístico administrativa, desenvolvimento da oferta formativa e disponibilização do corpo docente, ficando ainda responsável por dinamizar ações de promoção das atividades e ações a realizar.

Já a Câmara de Cantanhede compromete-se a proporcionar o espaço físico para a instalação do polo, bem como a alocar os recursos humanos necessários ao seu funcionamento.

Promover a oferta formativa na região e proporcionar condições para o envolvimento dos formandos em atividades dinamizadas pela autarquia e em outros projetos municipais, na área das artes e da criatividade, são outras das atribuições da Câmara Municipal de Cantanhede.

O programa “Impulso Jovens STEAM” tem por objetivo promover e apoiar iniciativas orientadas exclusivamente para aumentar a graduação superior de jovens, através da oferta de licenciaturas e outras formações iniciais de âmbito superior.

Já o “Impulso Adultos” apoia a conversão e atualização de competências de adultos ativos, através de formações de curta duração no ensino superior, de nível inicial e de pós-graduação, em todas as áreas do conhecimento, assim como a formação ao longo da vida.