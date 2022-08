O executivo da União de Freguesias de Caparica e Trafaria, concelho de Almada, exigiu esta terça-feira a imediata reposição da ligação fluvial Trafaria — Porto Brandão — Trafaria, suspensa desde 27 de julho “por motivos técnicos”.

Segundo informação disponível na página da internet da Transtejo, a ligação fluvial Trafaria — Porto Brandão — Belém, entre os concelhos de Almada (Setúbal) e Lisboa, está temporariamente suspensa por motivos técnicos, sem previsão de retoma do serviço regular.

Face a esta situação, a Junta da União das Freguesias de Caparica e Trafaria enviou um protesto formal à administração da Trantejo/Soflusa, com o conhecimento da presidente da Câmara Municipal de Almada, do vereador com o pelouro e do presidente da Assembleia Municipal de Almada.

“O executivo da União de Freguesias de Caparica e Trafaria manifesta a sua mais profunda insatisfação e indignação com a suspensão dos serviços de transporte fluvial que efetuam a ligação Trafaria- – Porto Brandão — Belém”, lê-se na missiva.

Para a União de freguesias, não é aceitável que a suspensão ocorra de forma abrupta e unilateral, sem qualquer tipo de alternativa e sem o devido aviso prévio, relembrando que no passado essa alternativa foi assegurada com recurso a autocarros.

Esta ligação fluvial, adianta, é fundamental para muitos trabalhadores e estudantes residentes e não residentes nas freguesias, e também para o comércio e restauração, para os quais a alternativa (autocarros) é diminuta e/ou inexistente, principalmente na fase de implementação da Carris Metropolitana que “não está em pleno funcionamento, com falhas constantes no cumprimento de horários e de carreiras para os utilizadores”.

Não podemos deixar de recear uma tentativa da administração de um cancelamento definitivo desta carreira por motivos financeiros, uma vez que já muitas vezes têm argumentado que a carreira em causa não é rentável, pelo que reforçamos que o serviço realizado é um serviço público que não pode ter como único objetivo a rentabilização financeira dos transportes em causa”, é referido na carta.

Ainda segundo a Junta da União das Freguesias de Caparica e Trafaria, são constantes as interrupções de carreiras fluviais por motivos técnicos/avarias dos barcos dada a frota obsoleta existente, principalmente os equipamentos que efetuam a ligação Trafaria – Porto Brandão – Belém.

Neste sentido, a União de freguesias exige a imediata reposição da ligação Trafaria-Porto Brandão-Trafaria, solicitando ainda o reforço do número de ligações, não só durante a semana, como ao fim de semana, inclusive com o alargamento de horário das últimas carreiras do dia.

A agência Lusa questionou a Transtejo sobre os motivos de origem técnica que levaram à suspensão do serviço, assim como a previsão do retorno à normalidade, mas até ao momento não obteve resposta.