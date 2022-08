Os golfistas portugueses Ricardo Santos e Ricardo Melo Gouveia concluíram esta quinta-feira na 35.ª posição a primeira volta do Cazoo Open, no País de Gales, ao terminarem com 71 pancadas (igual ao par).

Na primeira volta ao Celtic Manor Resort, em Newport, Ricardo Santos fez dois “birdies” (uma abaixo do par) e dois “bogeys” (uma acima), enquanto Melo Gouveia fez quatro “birdies“.

Na liderança da prova do DP World Tour estão o francês Julien Guerrier, o escocês Connor Syme e o inglês Dale Whitnell.