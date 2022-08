Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Sessenta e duas pessoas morreram de Covid-19 entre os dias 2 e 8 de agosto, confirma o mais recente relatório semanal da Direção-Geral da Saúde. A vítima mortal mais jovem estava na faixa etária dos 20 anos. Duas das pessoas tinham 50 a 59 anos, 11 estavam na casa dos 70 anos e 43 tinham pelo menos 80 anos.

Ainda assim, o número de óbitos por Covid-19 continua a baixar de semana para semana em Portugal: as 62 mortes são, ainda assim, menos seis pessoas do que no número de mortes registado na semana anterior. E o mesmo acontece com número de novos casos positivos e de infetados que estão internados.

Entre 2 e 8 de agosto, 19.643 pessoas testaram positivo à infeção pelo coronavírus, menos 1.615 que nos sete dias anteriores. A descida permitiu à incidência baixar em sete pontos percentuais para os 191 casos por 100 mil habitantes. O índice de transmissibilidade, R(t), está em 0,89.

Segundo os dados reportados na última segunda-feira, 568 das pessoas que estavam internadas nos hospitais tinham Covid-19, das quais 43 estavam nos cuidados intensivos. São menos 111 pessoas em internamento e menos cinco nos cuidados intensivos.

Ainda assim, há mais dois internados na faixa etária dos 10 aos 19 anos do que havia na semana anterior. Também há mais doentes em cuidados intensivos com 30-39 anos, 40-49 anos e com 70-79 anos. Também morreram mais três idosos com 80 anos ou mais na semana anterior; e não tinha havido qualquer óbito na casa dos 20 anos no mesmo período de tempo.

Sobre a vacinação contra a Covid-19, 62% das pessoas com 80 anos ou mais já apanhou a segunda dose de reforço — o equivalente à quarta dose para quem recebeu uma vacina com duas doses originalmente. Há 1% de pessoas com 65 a 79 anos que também já apanharam a nova dose de reforço.

Olhando para a população geral portuguesa, só 4% está vacinada com todas as doses atualmente permitidas. De resto, 93% dos portugueses cumpriu a vacinação completa contra a Covid-19 e 66% tomou a primeira dose de reforço.