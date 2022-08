Um grupo de dissidentes do Volt Portugal, entre os quais o antigo presidente Tiago Matos Gomes, pretende criar o Partido Democrata Europeu, movimento que se intitula transeuropeu e do centro político, e concorrer às eleições europeias de 2024.

Contactado pela Lusa, Tiago Romão, antigo diretor de campanha do Volt nas legislativas de janeiro deste ano pelo círculo de Lisboa e agora na qualidade de vice-presidente deste movimento que quer constituir-se como partido, disse que a direção é composta por dissidentes que “não se enquadravam nas novas políticas do Volt Portugal e Volt Europa, que se colocaram completamente à esquerda”.

Nós somos do centro! O ‘core’ [do Partido Democrata Europeu] neste momento são dissidentes [do Volt] por questões de ideais e princípios políticos”, acrescentou.

Tiago Matos Gomes, fundador do Volt Portugal e antigo presidente, pretende ocupar a mesma posição no Partido Democrata Europeu — que quer utilizar a sigla PDE.

O PDE autointitula-se como um partido “transeuropeu, eurofederalista, do centro, moderado e reformista”, de acordo com a informação disponibilizada aos órgãos de comunicação social.

A par da criação do PDE nasce também o European Star Party, partido-mãe, de cariz europeu e o primeiro partido transeuropeu nascido em Portugal […]. É necessária uma mudança na estrutura política europeia, que no nosso projeto deverá passar a seguir um modelo semipresidencialista com a eleição de um presidente europeu através de sufrágio universal […]. Além do presidente, que será o responsável máximo pela política externa e forças armadas, existirá também um senado, um parlamento com iniciativa legislativa e um governo executivo”, acrescenta a nota.