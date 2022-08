Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Vai haver menos produção cerealífera este ano devido à seca. Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), a campanha cerealífera deste ano será “fortemente marcada pela seca severa a extrema que acompanhou grande parte do ciclo vegetativo dos cereais de inverno”. E por isso a atual campanha “deverá ser a segunda pior desde que existem registos sistemáticos (105 anos), apenas superior à produção de 2012 e próxima da de 2005 (igualmente anos de secas extremas).”

Julho foi mesmo o mais quente desde 1931, lembra o INE e há bacias hidrográficas com baixos níveis.

A campanha de cereais foi, assim, condicionada pela seca durante a fase de desenvolvimento, “com muitas searas a apresentarem povoamentos pouco homogéneos e espigas curtas”. Na fase de enchimento do grão houve falta de humidade dos solos e temperaturas elevadas. E na fase da colheita, que ficou concluída em julho, houve restrições ao uso de máquinas agrícolas devido ao risco de incêndio.

Com todas estas situações, “embora existam searas com produtividades e qualidade aceitáveis, a maior parte das áreas colhidas apresentam quebras de produção na ordem dos 30% no trigo mole, triticale e cevada, 25% na aveia e 15% no trigo duro e centeio”. Daí que deva mesmo ser a “segunda pior” desde que existem registos, apenas superior à campanha de 2012.

