Os transportadores polacos retiraram-se esta segunda-feira do posto fronteiriço de Yagodin-Dorogusk com a Ucrânia, três meses após o início dos bloqueios em protesto contra os benefícios dos camionistas e dos produtos ucranianos no território da União Europeia (UE).

“De acordo com informações recebidas da Guarda de Fronteiras da República da Polónia, o protesto dos agricultores polacos em frente ao posto de controlo de Yagodin-Dorogusk, que decorria desde 9 de fevereiro, terminou”, lê-se num comunicado do Serviço de Fronteiras ucraniano.

Como resultado, as autoridades fronteiriças de ambos os países já começaram a registar a passagem de veículos de carga em ambas as direções. No entanto, há ainda dois outros postos de controlo na fronteira entre os dois países onde os transportadores estão a bloquear a passagem de camiões de mercadorias.

Há meses que os transportadores polacos iniciaram uma série de protestos nos postos fronteiriços com a Ucrânia, em sinal de protesto contra os benefícios dos colegas ucranianos e as mercadorias que exportam.

Pouco tempo depois, os camionistas ucranianos tomaram a mesma medida para exigir a manutenção das isenções pautais para os seus produtos na UE. A situação chegou a tal ponto que as autoridades ucranianas e polacas têm estado em contacto nas últimas semanas para resolver a questão.

Varsóvia apelou aos camionistas para o levantamento dos bloqueios, mas Kiev considerou que não tinha sido feito tudo para pôr fim à situação.