Se o Civic é o modelo mais emblemático da Honda, o Type R é o seu desportivo mais desejado e conhecido, um veículo que concilia um espaço interior bom para a classe, com uma mecânica com mais de três centenas de cavalos e um chassi eficaz e divertido de conduzir. Numa altura em que o Type R celebra 25 anos de vida, a marca nipónica prepara-se para introduzir no mercado a próxima geração do desportivo (a 11ª), que será igualmente a última exclusivamente com motor de combustão, sem recurso à electrificação.

A primeira geração do Civic Type R. Conheça aqui as suas sucessoras 6 fotos

O novo Type R que, de acordo com o importador para Portugal, chegará à Europa (e ao nosso país) apenas no início de 2023, continua a possuir uma considerável legião de fãs. A prova disso é o facto de, poucas horas depois da apresentação mundial do modelo, todas as unidades disponíveis do desportivo já tinham sido vendidas. Isto ainda sem ser conhecida a maior parte das especificações técnicas do modelo.

Baseado no novo Civic de que já aqui vos falámos na versão “normal”, o híbrido e:HEV com 184 cv, o novo Type R deverá ser mais comprido, maior entre eixos e com uma via mais larga atrás, isto se mantiver os argumentos do e:HEV. O motor será uma evolução da geração anterior, um quatro cilindros com dois litros de capacidade beneficiando de algumas melhorias, sobretudo ao nível do turbocompressor, com a finalidade de incrementar a potência dos anteriores 320 cv para 330 cv. O que esta diferença – que será acompanhada igualmente por um ganho no binário – fará na capacidade de aceleração e na velocidade máxima será anunciado em breve.