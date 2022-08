Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Lembra-se do Golf R32, o desportivo que a Volkswagen estreou em 2002 com um motor 3.2 V6 de 250 cv e tracção integral, que era um dos mais potentes e rápidos à época? Pois bem, para celebrar o 20.º aniversário desse que foi o primeiro Golf R, a marca alemã concebeu uma versão especial do actual Golf R, que denominou “20 Anos”. Eleva a potência em 13 cv e monta um turbocompressor mais sofisticado para evitar o turbo lag, melhorando assim a resposta ao acelerador, entre outros trunfos.

Coube ao piloto da marca Benjamin Leuchter afixar o melhor tempo por volta 7 fotos

Para provar o seu potencial, o Golf R 20 Anos começou por estabelecer um novo recorde no circuito de Nürburgring para os Golf R, provando ser o mais eficiente de sempre. Estabeleceu a melhor volta em 7 minutos e 47,31 segundos, o que lhe assegura um ganho de quase 4 segundos face ao Golf R anterior (já o Golf 8, mas de 2020), o que seria expectável uma vez que se trata da versão mais potente da história do modelo.

O motor 2.0 TSI vê a potência subir de 320 para 333 cv, ganho conseguido à custa de um novo turbocompressor que melhora consideravelmente a resposta do motor ao acelerador. Mas as melhorias não ficam por aqui, uma vez que o R “comemorativo” está igualmente dotado com o mais recente pack R-Performance, que inclui sistemas de ajuda à condução desportiva como um Driving Dynamics Manager e um R-Performance Torque Vectoring mais evoluídos. Tudo junto explica o ganho verificado numa volta completa aos 20,832 km do Anel Norte do Nürburbring.

Os 7.47,31 registados em 2022 pelo Golf R 20 Anos batem largamente o melhor tempo obtido pelo Golf R de 2020 (7.51), mas também por aquele que foi durante largos meses o recordista do circuito alemão para desportivos apenas com tracção à frente, o Golf GTI Clubsport S. Com 310 cv, este modelo rodou em 7.47,19, tempo aparentemente melhor, mas que perde brilho se introduzirmos a correcção de cerca de 5 segundos, inerente ao traçado agora utilizado, com mais 200 metros e uma curva a 90º, o que o atira para cerca de 7,51.

Melhor do que o Golf R 20 Anos, para esta classe de desportivos compactos dentro do Grupo VW, fica apenas o Audi RS3 com o motor 2.5 com 5 cilindros sobrealimentado e 400 cv, que registou 7.40,748. Fora do grupo e a liderar os desportivos compactos com apenas tracção à frente estão o Renault Mégane RS Trophy-R, que em 2019 rodou em 7.40,10 (cerca de 7.45 com a correcção dos 200 metros da pista) e o Honda Civic Type R, que em 2017 fixou o melhor tempo com 7.43,80 (7.48 com a correcção devido ao incremento do perímetro).