Mikhail Gorbachev não foi apenas o último líder da União Soviética ou um dos impulsionadores do fim da Guerra Fria: foi também, já no anos 90, o protagonista de um anúncio da cadeia de restaurantes Pizza Hut, que tinha entrado na Rússia pouco antes após o progresso que as reformas de Gorbachev impulsionaram; e mais tarde, em 2007, de uma polémica publicidade para a Louis Vuitton.

As Mikhail Gorbachev turns an impressive 90, it seems only fair to relive one of his most iconic moments, his starring role in a Pizza Hut advert pic.twitter.com/l8qsh3iq1R — Francis Scarr (@francis_scarr) March 2, 2021

O anúncio para a Pizza Hut foi lançado em 1998, mas as filmagens ocorreram em novembro de 1997 e foram para o ar em janeiro. O momento voltou a ser partilhado nas redes sociais depois da morte de Gorbachev esta terça-feira à noite.

No vídeo, Mikhail Gorbachev surge a passear com a neta, Anastasia Virganskaya, pelas ruas de Moscovo, junto à Catedral de São Basílio, num dia de chuva. Ambos acabam a dividir uma pizza num restaurante que existia perto da Praça Vermelha.

Quando Gorbachev e a neta entram no restaurante — que não é em Moscovo, mas noutro lugar da Rússia —, encontram dois homens e uma mulher a debaterem as reformas políticas e económicas do secretário-geral do Partido Comunista soviético.

Os dois homens, pai e filho, trocam ideias acesas sobre essas reformas: o progenitor diz que a União Soviética está “um caos” e que “graças a ele [Gorbachev] temos instabilidade”, enquanto o filho defende que “graças a ele temos liberdade” e “esperança”. É então que a mãe interrompe a troca de palavras e atira: “Graças a ele temos coisas como a Pizza Hut”. Nesse ponto, toda a família concorda.

O anúncio não foi publicado na Rússia, mas divulgado internacionalmente. Surgiu quase oito anos depois de a Pizza Hut ter aberto o primeiro restaurante na União Soviética, em 1990, pouco depois de também o McDonald’s ter entrado no país. O dinheiro que Gorbachev ganhou ao participar na publicidade foi aplicado em projetos da fundação que comandava.

Quase dez anos mais tarde, em 2007, Mikhail Gorbachev foi fotografado por Annie Leibovitz numa publicidade para a Louis Vuitton em que o líder soviético surgia com uma mala da famosa marca de luxo no interior de uma limousine a passar perto do que resta do muro de Berlim. A polémica surgiu por causa do conteúdo de uma revista que se pode vislumbrar no interior da mala, cuja manchete diz em cirílico: “O Assassinato de Litvinenko: eles queriam desistir do suspeito por 7.000 dólares”.

Alexander V. Litvinenko era um antigo espião da KGB que tinha sido envenenado com uma substância radioativa poucos meses antes de a fotografia ser captada, contextualiza o The New York Times. Acontece que, às portas da morte, Litvinenko acusou Vladimir Putin pelo ataque. As autoridades britânicas acusaram Andrei K. Lugovoi pelo crime e pediram a extradição da Rússia para o Reino Unido, mas o Kremlin recusou.

Mas tanto a Louis Vuitton como a agência responsável pela publicidade, a Ogilvy & Mather, negaram que havia no anúncio uma mensagem subliminar. “A nossa empresa não tem absolutamente nenhuma intenção de passar nenhuma outra mensagem além de uma sobre viagens pessoais”, esclareceram num email enviado ao The New York Times à época.