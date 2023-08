Longe vai a RTP a preto e branco, censurada pelo Estado Novo. Dá-se, porém, um novo e prodigioso fenómeno: o da unidade de opinião na pluralidade de cores e de meios ou o da unanimidade na aparente diversidade. Tenho, por isso, uma relação saudável com a televisão: uso-a, basicamente, para ver filmes.

Este Agosto resolvi rever alguns. Comecei pelos James Bond – dos antigos (com refrescantes doses de incorrecção política) aos modernos. São fitas que entretêm e que, no conjunto, nos vão dando uma perspectiva leve e divertida da passagem do tempo e da passagem do espírito do tempo, da Guerra Fria à Détente, da Détente ao pós-Guerra Fria.

Depois, passei aos filmes políticos russos, do Eisenstein ao Dziga Vertov; e num tempo em que o épico e o romântico vão sendo raros, cedi à nostalgia dos grandes épicos românticos e fui rever o Guerra e Paz do Sergei Bondarchuk, que entre nós estreou, creio que no Cinema Império, nos anos 60.

