Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Para reduzir o consumo energético, e as faturas que têm aumentado no contexto da atual crise energética, o Millennium BCP decidiu desligar os letreiros das mais de 400 agências em Portugal.

Ao Observador, fonte oficial do banco indicou que o Millennium “tendo presente o período de crise energética que se está a viver, vai temporariamente implementar medidas adicionais para a redução do consumo de energia elétrica, tendo decidido que os letreiros das mais de 400 sucursais em Portugal passam a estar sempre desligados, juntando-se assim a todos os portugueses que no dia-a-dia procuram contribuir ativamente para a redução do consumo de energia no país”.

A medida insere-se num “plano de sustentabilidade” que também contempla, por exemplo, a redução contínua dos consumos de água e papel em todo o grupo. Segundo o banco, as medidas de sustentabilidade permitiram ao longo dos últimos cinco anos reduzir o consumo de energia em 60%.

Além disso, desde 2021, “toda a eletricidade que o Millennium BCP utiliza nas suas instalações em Portugal (serviços centrais e sucursais) é 100% verde, num mix de energia produzida pela central fotovoltaica do Banco nas suas instalações dos serviços centrais (Taguspark) e de energia adquirida com certificado de origem renovável”, refere a instituição. A central fotovoltaica do Millennium BCP nas instalações no Taguspark tem mais de 3.700 painéis solares.