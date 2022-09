Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Ao segundo dia, o Kalorama encheu até rebentar pelas costuras. Quantas cabeças estariam esta sexta-feira à noite no Parque da Bela Vista, em Lisboa, para ver uma das poucas bandas surgidas nos últimos 20 anos (a única?) capaz de lotar um novo festival com este fervor? Seriam quarenta mil, a lotação máxima que este recinto mais reduzido — face ao seu formato no Rock in Rio — aparentemente permite?

Se eram 40 mil, pareciam mais. Quem olhasse para o recinto quando os Arctic Monkeys arrancaram o seu décimo concerto em Portugal, terceiro desde que um trio de canções de 2013 (“R U Mine?”, “Why’d you Only Call Me When You’re High” e “Do I Wanna Know?”) agigantou ainda mais a banda e a tornou quase assustadoramente grande, via um mar de gente. De tal modo que o cenário não parecia muito diferente, sequer, de um concerto lotado do festival que tem casa nesta mesma morada — e que tem alegadamente o dobro da capacidade, podendo receber até quase 80 mil pessoas.

Ainda o relógio não apontava para o penúltimo ponteiro de horas e no extremo oposto ao palco já se via correria incessante, gente a acelerar o passo e em alguns casos a correr à procura de uma nesga de terreno que lhes permitisse avistar, mesmo que muito ao longe, os vultos das maiores estrelas rock desta época em palco.

Para muitos foi missão inglória: nem à direita nem à esquerda, com a vista tapada não havia alternativa se não resignar-se a um concerto visto pelo ecrã gigante. Era mesmo preciso ter chegado mais cedo. Talvez a colocação de uma estrutura de venda de bebidas tão perto do palco, bem ao centro do recinto, também não tenha facilitado a tarefa, podendo ter roubado espaço precioso e acentuado a impressão de um espaço ainda mais preenchido do que a lotação esgotada já suporia.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.