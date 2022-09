Vendas a retalho recuam 0,9% na zona euro em julho, diz Eurostat

As vendas no comércio a retalho recuaram 0,9% a zona euro e 0,5% na União Europeia face a 2021. Alemanha (1,9%), os Países Baixos (1,7%) e a Polónia (1,5%) registaram as maiores subidas no indicador.