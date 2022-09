O Tribunal da Comarca Lisboa Oeste, em Sintra, iniciou esta quinta-feira o julgamento de um jovem com problemas do foro psiquiátrico pelo homicídio da avó, em Mafra, mas sem a presença do arguido devido à greve dos guardas prisionais.

No início da audiência, o presidente do coletivo de juízes, Carlos Camacho, disse que o arguido não se encontrava presente devido à greve dos guardas prisionais, tendo a defesa autorizado a realização do julgamento na sua ausência.

Na sessão, foram ouvidas todas as testemunhas, entre as quais a mãe do arguido e filha da vítima, que foi quem a encontrou morta, sabia do almoço entre vítima e suspeito no dia do crime e denunciou o suspeito à GNR, por conhecer a anomalia psíquica de que o jovem padece.

Militares da GNR e um inspetor da Polícia Judiciária testemunharam também que foram encontrados vestígios de sangue e outras provas que tornam o arguido no autor do homicídio da avó.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O coletivo de juízes agendou para 15 de setembro uma sessão para audição do arguido. O jovem, de 23 anos, a aguardar julgamento em internamento preventivo no Hospital Prisional de Caxias, está acusado pelo Ministério Público (MP) pelo homicídio qualificado na forma consumada e pelo crime de detenção de arma proibida.

De acordo com a acusação do MP, a que a agência Lusa teve acesso, no dia 15 de dezembro, pelas 15h30, o jovem estudante deslocou-se à residência da avó, na localidade de Gonçalvinhos, em Mafra (distrito de Lisboa), munido de duas malas e uma mochila com artigos pessoais, entre os quais duas facas de cozinha.

Após dialogar com a avó e de a acompanhar pelo quintal até à garagem, “por razões não apuradas, desferiu-lhe pelo menos 63 golpes“, atingindo-a na cabeça, pescoço, tronco e abdómen e provocando-lhe lesões no coração, aorta, pulmões, diafragma, fígado, estômago e rim direito, entre outros órgãos.

O arguido sofreu ferimentos na mão direita. Ainda na casa da vítima, lavou as mãos e as facas na casa de banho, refere a acusação.

Depois, abandonou a habitação e conduziu um automóvel ligeiro até casa, em Mafra, de onde chamou o 112 a pedir auxílio e foi transportado, pelas 17h00, pelos bombeiros até ao Hospital de Santa Maria, em Lisboa, por causa dos ferimentos na mão.

Segundo o MP, o arguido, com esquizofrenia diagnosticada e em situação de descompensação, “agiu com extrema frieza de ânimo, motivado exclusivamente por um motivo fútil”.

O corpo da vítima, de 82 anos, veio a ser encontrado pela mãe do arguido e filha da idosa perto das 18h00, por intermédio de terceiros.

Após a sua denúncia, o suspeito foi identificado e detido fora de flagrante delito pela Polícia Judiciária no hospital por fortes indícios da prática do crime de homicídio qualificado.