A duquesa de Cambridge, Kate Middleton, não acompanhou o marido, Príncipe William, na deslocação ao Castelo de Balmoral, na Escócia, para se despedir da Rainha Isabel II.

De acordo com a revista People, Kate Middleton terá ficado em Windsor, uma vez que se tratava do primeiro dia de escola do príncipe George (de nove anos), da princesa Charlotte (de sete anos) e do príncipe Louis (de quatro anos).

O início de um novo ano escolar é, segundo a People, uma ocasião importante para os membros da família real britânica, daí Kate Middleton querer acompanhar os filhos. Este ano, o momento reveste-se ainda de mais importância, uma vez que é a primeira vez dos três príncipes na escola Lambrook.

Um pouco depois de a notícia sobre o estado de saúde da Rainha ter sido divulgada, a duquesa de Cambridge foi buscar os filhos à escola, optando depois por ficar com eles, enquanto o marido se deslocava, com os restantes membros da família, para o Castelo de Balmoral, apurou o jornal Mirror.

A última vez que a duquesa de Cambridge se encontrou com a monarca aconteceu este verão. William, Kate Middleton e os três filhos visitaram a Rainha precisamente no Castelo de Balmoral, que era a residência estival de Isabel II.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

No clima de tensão que tem marcado as relações entre os duques de Sussex e o resto da família real, a ausência de Meghan Markle, que estava no Reino Unido com o marido, o princípe Harry, tornou-se notória: a polémica duquesa também não acompanhou o marido até o castelo de Balmoral.

Segundo o correspondente da Família Real britânica da BBC, Nicholas Witchell, Meghan terá temido não ser bem recebida. “Ela talvez não seria terrivelmente bem-vinda, para ser completamente honesto”, comentou.

Ainda assim, não houve qualquer confirmação oficial de quais foram os motivos pelos quais Meghan Markle não esteve ao lado do marido na Escócia.

Ou seja, por razões diferentes, as duas noras do novo Rei, Carlos III não estiveram em Balmoral ao lado dos maridos, no último adeus à avó Isabel II.