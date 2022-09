Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

A Rússia confirmou neste sábado que as suas tropas se retiraram de Izyum, mas a justificação é que o exército está a “reagrupar” as suas forças que estão nas regiões de Izyum e Balakliya, outra cidade recuperada nos últimos dias pelos militares ucranianos. Também outra cidade crucial do ponto de vista estratégico, Kupiansk, terá voltado ao controlo dos ucranianos.

De acordo com um comunicado transmitido através da agência estatal RIA Novosti, o Ministério da Defesa confirma a saída de Izyum, um ponto de abastecimento importante para a Rússia, mas diz que se mantém a intenção de “acelerar os esforços em Donetsk” para “atingir os objetivos da operação militar especial” e “libertar” o Donbass.

No comunicado também se lê que nos últimos dias foram levadas a cabo várias “encenações” e “movimentos de distração”, que tiveram como objetivo disfarçar a retirada das tropas russas daquela cidade, segundo a Rússia.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

As forças ucranianas estão a fazer avanços “muito cirúrgicos e rápidos”, reconheceu uma fonte do lado russo citada pela Reuters que admite que este possa ser um ponto de viragem na guerra na Ucrânia.

Essa fonte é Vitaly Ganchev, um responsável colocado pelo Kremlin na região de Kharkiv. “O inimigo está a ser contido o mais possível, mas vários locais onde nos tínhamos implantado já passaram para o controlo das forças armadas ucranianas”, acrescenta.

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou na sexta-feira que as Forças Armadas “libertaram” mais de 30 localidades na região de Kharkiv que estavam ocupadas pelas tropas russas. “Estamos gradualmente a tomar controlo de novas localidades. Estamos a devolver a bandeira ucraniana e a proteção ao nosso povo”, afirmou Zelensky.

Foi colocado na Internet um vídeo que mostra as tropas ucranianas a assentar um ponto de entrada em Izyum, cidade que passou a estar sob o seu controlo.