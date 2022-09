Siga aqui o liveblog da guerra na Ucrânia

O Ministério da Defesa russo mostrou, num encontro com jornalistas neste domingo, um mapa onde se mostra que as forças leais a Putin reduziram drasticamente a presença no oblast de Kharkiv. A guerra na Ucrânia chega ao 200.º dia, desde que teve início o que a Rússia chama de “operação militar especial”, e a contraofensiva ucraniana poderá marcar um ponto de viragem no conflito. Mas a Rússia garante que se trata apenas de um “reagrupar” de esforços.

O mapa mostra apenas um pequeno território no leste da região de Kharkiv, nas imediações do rio Oskol, continua sob controlo dos russos (zona identificada a cor-de-rosa no mapa).

As autoridades militares da Ucrânia anunciaram hoje que as suas tropas recapturaram mais de 3.000 quilómetros quadrados de território em setembro das forças russas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Ramzan Kadyrov, o controverso líder checheno que sempre foi um dos mais importantes apoiantes de Putin, criticou a “estratégia” que a Rússia tem seguido na guerra e pediu “mudanças imediatas” no Ministério da Defesa.

A operadora nuclear ucraniana revelou que foi desligado o último dos seis reatores de Zaporijia, após ter sido restabelecido fornecimento de eletricidade a Enerhodar.

As autoridades russas terão decidido adiar “por tempo indeterminado” os referendos planeados pelos separatistas de Donetsk (DPR) e Lugansk (LPR). A notícia não está confirmada oficialmente mas foi avançada pelo Meduza, um meio de comunicação russo independente.

Já na noite de sábado tinha surgido a informação de que Denis Pushilin, o líder separatista de Donetsk, poderá já ter deixado a região.

Ao mesmo tempo, a Rússia admite negociações com a Ucrânia e acusa Kyiv de estar a atrasar esse processo, afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, em entrevista a uma televisão russa citada pela agência TASS. O responsável diz que o facto de, na sua leitura, Kiev estar a adiar um eventual processo negocial torna menos provável que se venha a obter um acordo de paz.

Kyiv disse que a reconquista de Izium “está em curso”, num processo liderado Oleksandr Syrskyi, o coronel-general que está a orquestrar a contraofensiva na Ucrânia e cujo perfil o Observador traçou neste texto.