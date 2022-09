11 jogos, 11 vitórias. O Benfica aterrava em Turim a meio de setembro e ainda sem conhecer qualquer outro resultado que não a vitória esta temporada. Mais: o Benfica aterrava em Turim a meio de setembro e ainda a conhecer muito mal qualquer outra realidade que não ganhar bem, ganhar por muitos e ganhar sem sofrer. Esta quarta-feira, em Itália e contra a Juventus, a equipa de Roger Schmidt tinha o primeiro grande desafio desde que o alemão chegou aos encarnados.

Ao mesmo tempo, tinha também a primeira grande oportunidade para mostrar aos mais céticos que o registo de 11 vitórias em 11 jogos não foi alcançado apenas devido à teórica acessibilidade dos adversários. Em Turim, o Benfica tinha finalmente uma chance para mostrar que pratica um futebol acima da média, que Roger Schmidt está a realizar um trabalho notável e que a qualidade de Enzo, Neres ou Gonçalo Ramos não se aplica apenas à Primeira Liga. Para isso, porém, era preciso inverter o natural favoritismo da Juventus.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Juventus-Benfica, 1-2 Fase de grupos da Liga dos Campeões Allianz Stadium, em Turim (Itália) Árbitro: Felix Zwayer (Alemanha) Juventus: Mattia Perin, Cuadrado (De Sciglio, 58′), Bremer, Bonucci, Danilo, Fabio Miretti (Di María, 58′), Leandro Paredes, Weston McKennie, Kostic (Moise Kean, 70′), Vlahovic, Milik (Fagioli, 70′) PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR Suplentes não utilizados: Pinsoglio, Garofani, Gatti, Rugani, Soulè, Barbieri Treinador: Massimiliano Allegri Benfica: Vlachodimos, Alexander Bah, António Silva, Otamendi, Grimaldo, Florentino, Enzo Fernández (Fredrik Aursnes, 81′), David Neres (Chiquinho, 81′), Rafa (Diogo Gonçalves, 86′), João Mário (Draxler, 86′), Gonçalo Ramos (Petar Musa, 81′) Suplentes não utilizados: Helton Leite, Gilberto, Rodrigo Pinho, Ristic, John Brooks, Henrique Araújo, Paulo Bernardo Treinador: Roger Schmidt Golos: Milik (4′), João Mário (gp, 43′), David Neres (55′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Alexander Bah (26′), a Fabio Miretti (42′), a Mattia Perin (45′), a João Mário (45′), a Danilo (59′), a Leandro Paredes (73′), a Florentino (85′)

“É um adversário de topo, com qualidade individual e coletiva e também com muita experiência. Vamos ver, já jogámos contra boas equipas esta época. Todos os jogos foram difíceis para nós, precisamos sempre de boas exibições para os vencer. É algo que nos dá muita confiança mas também temos imenso respeito pelo opositor. Ainda no fim de semana, em Famalicão, foi um jogo muito difícil para nós. Não há jogos fáceis no futebol, tudo é possível. Amanhã, a situação vai ser um pouco diferente. Não somos favoritos, contudo, esperamos jogar de forma corajosa, com confiança, e vamos dar o melhor para fazer um bom jogo e ganhar. Se isso não for possível, fazer um ponto”, explicou o treinador alemão na conferência de imprensa.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.