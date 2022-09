O responsável pelas relações com os investidores da Tesla, Martin Viecha, afirmou numa conferência da Goldman Sachs que o custo de produção por veículo é a métrica mais importante para determinar quantos veículos a marca pode fabricar, bem como a dimensão que poderá atingir enquanto construtor. Para reforçar o seu ponto de vista, Viecha anunciou que a Tesla tinha, em 2017, um custo de 84.000 dólares por veículo produzido, valor que caiu para apenas 36.000$ em 2022. Trata-se de uma redução de 57%.

Há cinco anos, a Tesla produzia os Model S e Model X, tendo juntado o Model 3, ainda em quantidades relativamente reduzidas, com os três modelos a serem produzidos apenas na fábrica de Fremont, na Califórnia. Em 2022, o panorama é muito diferente, já com o quarto modelo da gama, o Model Y, e com as fábricas na China, Alemanha e Texas. Fremont ainda é responsável por cerca de metade da produção da Tesla, mas sai mais barato fabricar em Xangai e Berlim, segundo Martin Viecha.

Com o volume de produção a subir 15 vezes, de cerca de 100.000 unidades/ano em 2017 para os cerca de 1,5 milhões/ano esperados para 2022, é natural que os custos de produção tenham caído, fruto de tamanho investimento. Ainda assim, manter os preços de venda enquanto os custos de produção caíram para menos de metade faz maravilhas à saúde financeira de qualquer construtor. Isto explica que o construtor norte-americano de veículos eléctricos anuncie lucros líquidos anuais acima dos 20%.