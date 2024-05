Siga aqui o nosso liveblog sobre o conflito israelo-palestiniano

O conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, vai deslocar-se no sábado à Arábia Saudita e no domingo a Israel, anunciou esta sexta-feira um porta-voz da Presidência dos Estados Unidos.

Numa altura em que o Presidente norte-americano, Joe Biden, se esforça por normalizar as relações entre aqueles dois países, Jake Sullivan deverá reunir-se com o príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, e com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, declarou John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional.

Na Arábia Saudita, a conversa com o líder do reino deverá centrar-se em “questões bilaterais e regionais, incluindo a guerra na Faixa de Gaza”, bem como nos “esforços em curso para alcançar paz e segurança duradouras na região”, disse Kirby.

Com Netanyahu e outros altos responsáveis israelitas, o enviado de Joe Biden deverá também abordar o conflito entre Israel e o movimento islamita palestiniano Hamas, “incluindo as negociações para obter a libertação de todos os reféns [em cativeiro em Gaza] e para dar resposta à crise humanitária”.

O encontro incidirá igualmente sobre o desejo comum dos Estados Unidos e de Israel de “derrotar o Hamas a longo prazo, tanto através de pressão militar como de um projeto político”, explicou John Kirby.

Alcançar a normalização das relações entre Israel e a Arábia Saudita, seguindo os moldes de acordos concluídos com outros países árabes, é um dos grandes objetivos diplomáticos do Presidente norte-americano.

Para tal, a Arábia Saudita exige garantias de segurança, que os Estados Unidos se declararam dispostos a oferecer, mas também apela para a criação de um Estado palestiniano, que o chefe do Governo israelita, Benjamin Netanyahu, não quer.