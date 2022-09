O Benfica-Marítimo foi um encontro sem história mas, dentro dessa falta de capítulos para explicar uma partida de sentido único desde o primeiro minutos e que podia terminar com uma goleada mais expressiva, houve vários pontos de análise à luz dos números que mostraram como o triunfo dos encarnados a fechar o primeiro grande ciclo da temporada foi um espelho do domínio conseguido neste arranque.

Nove meses depois o Benfica conseguiu voltar a marcar cinco golos numa partida, algo que não acontecia desde a goleada por 7-1 também contra o Marítimo. Mais do que isso, a formação de Roger Schmidt bateu o recorde de remates enquadrados com a baliza (12) – Miguel Silva, o melhor em campo do Marítimo, fez um total de sete defesas, algumas de grau complicado – e de posse de bola (75%) num jogo do Campeonato. Com isso, e como recorda o Playmakerstats, o conjunto da Luz igualou as sete vitórias a abrir a principal prova do calendário nacional como na última época (com a nuance de ter também 19 golos marcados mas apenas três e não quatro sofridos) e chegou a um total de 13 triunfos consecutivos desde o início da época, ficando agora a dois do recorde do clube que pertence a Sven-Goran Eriksson em 1982/83.

“Estamos muito felizes. Mostrámos aos adeptos no estádio um jogo muito bom de futebol. A meio da primeira parte, começámos a criar oportunidades e boas oportunidades e marcámos, tal como na segunda parte. Marcámos golos muito bons e ficámos com a baliza a zero. Estou muito feliz por termos acabado os primeiros três meses da época a um nível de topo. Foi muito exigente para os jogadores, com muitos jogos. Estamos sempre focados e o nosso objetivo para hoje era mostrar aos fãs um jogo de futebol muito bom antes da paragem de seleções”, comentou Schmidt na zona de entrevistas rápidas da BTV.

“Ganhar é sempre importante. Quem quer ser campeão tem de estar preparado para todos os jogos. Não podemos apontar para este tipo de jogos e não estar em boa forma como hoje estivemos. Não é evidente, não será sempre assim. Hoje merecemos ganhar e os jogadores mostraram qualidade futebolística e também uma mentalidade muito boa”, acrescentou ainda o treinador germânico.

“Estou feliz por estar aqui desde o primeiro dia. É um grande clube, com gente simpática. Senti-me sempre bem vindo. Temos passado bons momentos juntos. Estou a gostar de todos os dias. Não tinha expectativa quando começámos. Queremos mostrar bom futebol. Temos de ganhar muitos jogos. Temos de estar sempre muito focados e preparar o próximo jogo da melhor forma. É bom para nós, um bom começo. Estamos com muita confiança, mas estamos apenas no início”, salientou depois Roger Schmidt na conferência de imprensa, pedindo apenas para que todos os jogadores “venham bem das seleções”.