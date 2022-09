Anos 60. A crise dos mísseis de Cuba lança o receio: pode estar prestes a estalar o conflito entre a União Soviética e os Estados Unidos da América. Um avião norte-americano foi abatido em terras de Fidel Castro. A embaixada suíça, do lado dos americanos, percebe que a guerra pode estar para breve, ao desencriptar uma mensagem que revela a implantação de armas nucleares naquele território. A ilha “está em quarentena”, como apelidaria John F Kennedy. A vida, o perigo, a rumba, os charutos, tudo fervilha no precipício de estar prestes a acabar. Annie está em Havana à procura de uma mulher modista, a melhor da capital cubana. “Francesa!”, exclama a modista para Annie, dando a entender que, apesar de ser estrangeira, o seu nome já baila pelas ruas de Havana com tamanho entusiasmo. “Sou portuguesa!”, responde. “Então porquê Annie?”, pergunta a cubana. “É uma longa história…”, responde a protagonista. Essa longa história de Annie, filha rebelde do último diretor da PIDE, Silva Pais, ganha finalmente vida em mais uma aposta da RTP1 na ficção histórica. Estreia-se esta quarta-feira às 21h00.

Annie apaixonou-se pela ideologia de Che Guevara, casou-se com um diplomata suíço, fugiu das saias dos pais em 1965 para se aliar à revolução cubana, tornou-se tradutora de Fidel Castro, relacionou-se com o seu médico. Queria ser mais “do que uma cara bonita”, deitando para o lixo tudo aquilo que o regime esperava dela que era, na altura, praticamente nada. Tudo isto enquanto António Oliveira Salazar e o seu Estado Novo pediam ao pai de Annie que aplicasse autoridade, moral e física, aos conspiradores do regime português. E no fim, que fosse um dos principais responsáveis pela “Operação Outono” (acusações retiradas porque Silva Pais morreu antes do julgamento), que ditou a morte de um dos grandes opositores de Salazar na altura, o general Humberto Delgado. Nesta série de seis episódios, além de conhecermos a “extraordinária história e personalidade” desta mulher que se queria emancipar e viver livremente, descobrimos detalhes de uma relação familiar complexa e viajamos por diferentes cenários — geográficos, políticos e sociais.

[o trailer de “Cuba Libre”:]

