Tudo está preparado ao detalhe e há várias décadas para o dia do funeral de Isabel II. Esta segunda-feira, 19 de setembro, sob a maior operação policial de sempre em Londres, as cerimónias fúnebres pela morte da Rainha de Inglaterra vão seguir uma operação meticulosa que seguirá várias componentes protocolares.

As portas do Westminster Hall encerraram pelas 6h30 da manhã, terminando assim o período de quatro dias e meio durante o qual o público pode prestar as suas homenagens à Rainha. As filas de espera chegaram às 12 horas e estenderam-se ao longo de vários quilómetros nas margens do rio Tamisa. Às 8 horas desta segunda-feira, as portas da Abadia de Westminster abriram para começar a receber os cerca de 2 mil convidados que vão assistir presencialmente à missa do funeral de estado, incluindo dignatários internacionais, políticos, funcionários públicos, celebridades e alguns membros do público, escolhidos por esforços ligados à caridade ou a trabalhos comunitários.

Pouco depois das 10h35, o caixão será retirado do catafalco onde tem estado pousado no Westminster Hall e posicionado na carruagem para começar o primeiro cortejo do dia até à Abadia de Westminster, com início marcado para as 10h44. O Rei Carlos III e os restantes filhos de Isabel II — Eduardo, Ana e André —, os seus netos — William e Harry —, o seu genro — o vice-almirante Sir Timothy Laurence —, o seu primo — o Duque de Gloucester — e o seu sobrinho — o Conde de Snowdon — vão seguir a pé o cortejo entre o Westminster Hall e a Abadia de Westminster, onde a urna deverá chegar pelas 10h52. Cerca de 6 mil representantes das Forças Armadas vão estar deslocados para acompanhar o percurso da carruagem de 123 anos que vai transportar os restos mortais da monarca.

A missa de Isabel II

A missa do funeral de estado começa às 11 horas na Abadia de Westminster e será presidida pelo seu reitor, David Hoyle. A atual primeira-ministra Liz Truss e a secretária-geral da Commonwealth, Patricia Scotland, vão fazer leituras, enquanto o Arcebispo de York, o Arcebispo Cardeal de Westminster, o Moderador da Assembleia Geral da Igreja da Escócia e o Moderador das Igrejas Livres vão conduzir orações. O sermão será conduzido pelo Arcebispo da Cantuária e o reitor da Abadia de Westminster vai, por fim, dar a bênção final, após a qual será tocada em corneta a melodia “Last Post”, usada tradicionalmente em cerimónias fúnebres militares da Commonwealth. Seguem-se 2 minutos de silêncio na Abadia de Westminster e em todo o Reino Unido. Por volta do meio-dia, para encerrar o serviço fúnebre, será tocado o hino nacional.

Da Abadia de Westminster ao Arco de Wellington. O segundo cortejo do dia

Terminada a missa, o segundo cortejo do dia começa pelas 12h15 para levar a urna da Abadia de Westminster ao Arco de Wellington dentro da mesma carruagem. Mais uma vez, o Rei Carlos III e os outros membros da família real vão seguir a pé, enquanto de carro seguem a rainha-consorte, a Princesa de Gales, a Duquesa de Sussex e a Condessa de Wessex.

Na mesma altura, serão disparadas armas da Tropa do Rei e o Big Ben tocará a cada minuto com um abafador. Às 13 horas, o cortejo chega ao Arco de Wellington, onde o caixão será transferido da carruagem para o carro fúnebre para viajar até Windsor, seguindo uma rota que sairá do centro de Londres e ao longo da qual se espera que estejam multidões alinhadas para ver a Rainha passar.

De Windsor à Capela de São Jorge. O terceiro cortejo do dia

Com a chegada a Windsor marcada para pouco depois das 15 horas, a urna de Isabel II vai então iniciar o terceiro cortejo do dia, liderada pelo Regimento da Cavalaria Doméstica e guardada pelas Forças Armadas no caminho em direção à Capela de São Jorge. Às 15h40, a família real junta-se à procissão, que vai parar ao fundo da escadaria do lado oeste da Capela de São Jorge, onde o caixão será retirado do carro fúnebre e transportado para a capela.

A cerimónia fúnebre em Windsor

Às 16 horas começa na Capela de São Jorge uma pequena cerimónia fúnebre presidida pelo reitor de Windsor, David Conner. O coro da capela vai cantar ao longo do serviço e a Coroa Imperial do Estado, a esfera e cetro serão colocados sobre o altar. O Arcebispo da Cantuária vai, por fim, oferecer uma benção, após a qual será cantado o hino nacional. O serviço deverá terminar pelas 16h30.

O enterro privado da Rainha Isabel II

A família real vai regressar à capela às 19h30 para uma cerimónia inteiramente privada e familiar durante a qual será enterrado o corpo de Isabel II. O serviço fúnebre será, mais uma vez, presidido pelo reitor de Windsor.

Isabel II será enterrada na capela memorial do Rei Jorge VI, em Windsor, onde foram enterrados os seus pais. É também lá que estão guardadas as cinzas da sua irmã, a Princesa Margarida. O corpo do Príncipe Filipe, que esteve temporariamente no jazigo real da Capela de São Jorge, vai ser movido para a capela memorial, para junto da Rainha.