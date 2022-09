O caminho era relativamente fácil de traçar no grupo 3 da Liga A da Liga das Nações depois de se conhecer o sorteio: havia um favorito destacado, sim, mas a descer à Liga B. Esse era o papel teórico que competia à Hungria, sendo que o peso que teria ao longo dos seis encontros era a capacidade de conseguir tirar ou não pontos a Alemanha, Inglaterra e Itália na corrida pela primeira posição. Num instante, tudo mudou.

Os magiares começaram por ganhar em Budapeste à Inglaterra mas perderam de seguida com a Itália em Cesena e nem o empate em casa com a Alemanha fazia a possibilidade de apuramento passar de um sonho tendo em conta o calendário que se avizinhava. Se até a Hungria já tinha sido grande, nas duas partidas a seguir tornou-se gigante com uma goleada em Wolverhampton por 4-0 diante dos britânicos e mais um triunfo em Leipzig frente aos germânicos. À entrada para a última ronda, a previsível classificação estava virada ao contrário: a Inglaterra, finalista vencida do último Europeu depois de chegar às meias do Mundial, ficou em último e desceu à Liga B; a Alemanha, crónica candidata a vencer tudo, tinha apenas um triunfo em cinco jogos; a Itália, campeã europeia em título que falhou o apuramento para o Qatar e que parecia estar em fim de ciclo, tinha hipóteses de apuramento; e a Hungria só precisava de um empate.

“Há décadas que um representante do futebol húngaro não chega aos quatro melhores em qualquer prova. Por outro lado, há um importante jogador [Ádám Szalai] que vai efetuar o último desafio pela seleção. E a atmosfera poderia atingir o pico se ganharmos o grupo. É uma sensação que adoraríamos experimentar. Temos de ser humildes e tentar um desempenho a 110%. Essa é a atitude que os adeptos apreciam, mesmo que não ganhemos. Temos de respeitar a camisola da Hungria”, destacara o selecionar da Hungria, Marco Rossi (italiano a treinar desde 2012 no país que chegou ao conjunto nacional em 2018). “O Marco Rossi tem feito um ótimo trabalho. Fez um importante Euro e lidera o grupo da Liga das Nações. A qualificação seria importante especialmente para os mais jovens, porque poderiam ganhar experiência em provas de prestígio”, salientara Roberto Mancini, campeão europeu que falhou uma vaga no Mundial.

No início, o ambiente que se vivia na Puskas Arena também mexeu com o jogo sem ser capaz de empurrar mais a Hungria para a frente ao contrário do que aconteceu com a Itália, que foi começando a ter um maior controlo das operações e a colocar os dois laterais com grande projeção ofensiva para criar muitos desequilíbrios. Ainda assim, o golo inaugural dos transalpinos teria muito demérito húngaro à mistura, com Gnonto a pressionar bem na primeira fase de construção, a segunda bola a ressaltar para Raspadori e o avançado a inaugurar o marcador. Em Wembley, num encontro histórico mas sem golos, a Inglaterra teve um ligeiro ascendente com Harry Kane a ficar muito perto de um momento à Van Basten.

A Hungria saía a perder mas estava tudo menos derrotada, com Donnarumma a ter duas defesas fabulosas seguidas, a última das quais com Adam Szalai sozinho na pequena área, antes de Di Marco aumentar para 2-0 na melhor jogada ofensiva com assistência de Cristante após início a passar por Rasapadori e Barella. Mesmo a perder, e com Callum Styles a ter uma entrada endiabrada que conseguiu desmontar a estrutura defensiva contrária, a Hungria não desistiu, foi criando oportunidades mas bateu sempre numa muralha chamada Donnarumma, que voltou ao nível Euro-2020 para segurar a qualificação.

Em Inglaterra, 35 minutos de loucos no segundo tempo trouxe uma reviravolta (entretanto anulada) com tanto de justa como de inesperada em Wembley com seis golos que ditaram um empate: Gündogan fez o golo inaugural numa grande penalidade, Havertz aumentou num remate fantástico ao ângulo, os ingleses deram a volta em pouco mais de dez minutos por Luke Shaw, Mason Mount (outro grande golo) e Harry Kane de grande penalidade mas Havertz aproveitou um erro de Nick Pope e fez o 3-3 final aos 87′.