No sistema estelar HD 23472 coabitam não duas super-terras, como se pensava inicialmente, mas três e ainda dois potenciais super-mercúrios, de acordo com uma equipa internacional liderada por investigadores do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço (IA), em Portugal. Confuso?! Vamos por partes.

HD 23472 é o nome de código para estrela anã do tipo k — que ainda não recebeu um nome mais bonito e fácil de lembrar. Esta estrela alaranjada tem cerca de 67% da massa do nosso Sol e está a 127,5 anos-luz de distância — dito de outra forma, mais de 1.200 biliões de quilómetros do sistema solar. Além de não ser visível a olho nu, também só pode ser vista por quem se encontre no hemisfério sul — neste caso, foi estudada a partir do Observatório Europeu do Sul, instalado no Chile.

▲ Vista da estrela anã laranja HD 23472 em comparação com o Sol, num catálogo interativo da NASA Exoplanet Catalog/NASA

