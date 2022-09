“Search outside the box” foi o mote do evento da tecnológica norte-americana dedicado às ferramentas de pesquisa, o Google Search On. Na terceira edição do evento, ficou patente que a grande aposta da gigante de pesquisa continua a ser o reforço das capacidades de pesquisa visual.

Há muito que pesquisar no Google deixou de ser feito apenas com recurso a texto. Ao longo dos anos a empresa tem vindo a dedicar esforços à pesquisa por voz e, mais recentemente, através de imagem. Neste último campo o maior exemplo são as capacidades da Google Lens, apresentada em 2017, a opção de pesquisar através da câmara do smartphone.

Mas a empresa quer continuar a pensar em novas formas de pesquisar, refere Rajan Patel,vice-presidente de engenharia e pesquisa da Google, incluindo aquelas que sejam mais “naturais e intuitivas” e que “funcionem de uma forma mais parecida com a mente humana”.

A lista de novidades de pesquisa é extensa e divide-se entre ferramentas que vão chegar à pesquisa, ao Google Maps e ainda às ferramentas de compras da empresa, o Google Shopping. Uma boa parte das funcionalidades que aí vem só estará disponível, numa fase inicial, no mercado norte-americano.

