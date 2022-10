Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

O ministro moldavo dos Negócios Estrangeiros acusou a Rússia de violar o espaço aéreo da Moldávia com os mísseis que lançou esta segunda-feira sobre a Ucrânia.

“Três mísseis de cruzeiro lançados na manhã de hoje [segunda-feira] por navios russos no Mar Negro, com destino a Ucrânia, cruzaram o espaço aéreo da Moldávia”, afirmou Nico Popescu na rede social Twitter, acrescentando que já convocou o embaixador russo na Moldávia.

Three cruise missiles launched on Ukraine this morning from Russian ships in the Black Sea crossed Moldova's airspace.

I instructed that Russia's ambassador be summoned to provide an explanation.

— Nicu Popescu (@nicupopescu) October 10, 2022