O Orçamento do Estado para 2023 está entregue. O ministro das Finanças vai explicá-lo ao princípio desta tarde de segunda-feira em detalhe. Mas as suas primeiras palavras, tais como as do primeiro-ministro, foram uma vez mais de otimismo. Fernando Medina falou num OE de “estabilidade” e “confiança no futuro” enquanto António Costa, no Twitter, além de repetir os adjetivos do seu ministro, acrescentou ainda que “promove o investimento” e também a “consolidação orçamental”.

Pode ler aqui na íntegra o relatório e a proposta de lei do Orçamento do Estado.