Decorreu esta terça-feira uma nova troca de prisioneiros entre a Ucrânia e a Rússia, divulgou o chefe do gabinete do Presidente Zelensky, Andriy Yermak.

Numa publicação no Twitter, Yermak revela que foram libertados 32 soldados ucranianos e que foi devolvido o corpo de um cidadão israelita. “Todos tinham estado em lugares onde decorreram combates ferozes. Muitas destas pessoas tinham sido consideradas desaparecidas”, escreveu.

Another POWs swap was held today. We managed to free 32 of our soldiers and recover Israeli citizen Dmytro Fialka's body. Among the liberated are officers, sergeants and soldiers of AFU. They have been in places of fierce fighting. Many of these people were considered missing. pic.twitter.com/NTBhx8Kn2B

— Andriy Yermak (@AndriyYermak) October 11, 2022