Em 2010, David Fincher parecia antecipar-se àquilo que depois se transformou em tendência: contar as histórias de start-ups, unicórnios, empresas que encheriam o imaginário e o presente das duas primeiras décadas do século XXI – e daí para a frente, supõe-se. “A Rede Social” era uma história de criação. Se tivesse sido contada dez anos depois, seria bem diferente. Neste 2022 têm chegado inúmeras outras histórias de criação – e respetivos falhanços – de empresas com o mesmo ímpeto: a Theranos em “The Dropout” (Disney+), a WeWork em “WeCrashed” (Applet Tv+) e a Uber em “Super Pumped: The Battle For Uber” (HBO Max). Estas três histórias têm uma coisa em comum: a atenção desmesurada nos seus criadores. Com “The Playlist” a Netflix joga a sua cartada nestas história de big tech, com uma produção sueca dedicada ao Spotify.

Entre a “A Rede Social” e 2022 há também “Silicon Valley” (HBO Max), série que esteve no ar entre 2014 e 2019, sobre uma empresa ficcional que tentava conquistar o lugar no centro tecnológico do mundo. Era menos uma história de sucesso e mais uma de erros, falhas e perigos até se chegar a um certo patamar de grandeza. Pela forma como abordava os diferentes estádios do negócio, é a ficção que melhor se compara a esta “The Playlist”. Os seis episódios são descentrados do seu criador, Daniel Ek, e tentam contar a história através de diferentes pontos de vista (incluindo um detalhe nem sempre vencedor de, no final de cada episódio, surgir uma personagem com um “não foi bem assim que aconteceu”).

Se, por um lado, é agradável por não ser mais uma versão da história de uma big tech em volta de um ego insuflado, por outro é pouco clara a missão de “The Playlist”. Em nenhum momento parece uma série de propaganda do Spotify, inspirada no livro Spotify Untold, de Sven Carlsson e Jonas Leijonhufvud. O objetivo, durante grande parte da série, parece ser o de convencer o espectador dos esforços da Spotify em fazer vencer a sua ideia: de mudar a indústria musical, de provar de que a sua alternativa seria melhor quando comparada com a realidade de então – em 2006 – que era a da pirataria, sobretudo através do site de torrents sueco The Pirate Bay.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.

Leia também: