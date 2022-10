A partir desta terça-feira é obrigatório os animais domésticos usarem microchip de identificação. A medida é aplicada a todos os cães, gatos e furões que deverão ainda ser registados no Sistema de Informação de Animais de Companhia (SIAC).

“Os gatos e furões que tenham nascido antes da entrada em vigor do presente decreto-lei devem ser marcados com transponder e registados no SIAC no prazo de 36 meses [que termina esta terça-feira] após a entrada em vigor do presente decreto-lei”, refere o decreto n.º 82/2019 de 27 de junho.

No caso dos cães é ainda necessário pagar uma licença anual na junta de freguesia ou na câmara municipal da área de residência. Mas ao registar o animal no SIAC, o primeiro ano fica automaticamente isento da licença, sendo apenas necessário que se dirija à junta de freguesia daí a um ano.

As multas para os não cumpridores destas medidas podem variar entre os 50 e os 45 mil euros.