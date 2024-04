Sete cavalos, um deles coberto de sangue, foram vistos a correr no centro de Londres, na manhã desta quarta-feira, tendo causado quatro feridos, entre eles militares. O barulho das obras assustou os cavalos da Household Cavalry, a cavalaria do Exército britânico, que fugiram enquanto participavam em exercícios de treino.

As imagens mostram um cavalo cinzento e um preto a correrem em Aldwych. É visível sangue num deles. Os animais terão colidido com alguns veículos que circulavam na estrada, depois de saírem da Household Cavalry. Um militar foi atirado do cavalo na Buckingham Palace Road.

Um porta-voz do Exército afirmou à BBC que “todos os cavalos foram recuperados e devolvidos ao acampamento”. “Alguns militares e cavalos ficaram feridos e estão a receber os cuidados médicos adequados.”

⚡️CURRENT Scenes in London | ???????? Two (2) horses on the loose; one covered in blood. pic.twitter.com/aUsaZIEVD4 — Sphithiphithi Evaluator (@_AfricanSoil) April 24, 2024

Os quatro feridos foram assistidos no local e transportados de ambulância para o hospital, segundo os bombeiros de Londres.

De acordo com uma testemunha, “um cavalo bateu num autocarro de turismo” e outro com um táxi e “via-se sangue no chão”.

